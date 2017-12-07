Баку поддерживает контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Брюсселем.

Встреча, по сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, состоялась на полях 24-го ежегодного заседания СМИД стран-членов ОБСЕ в Вене.

«Э.Мамедъяров и Т.Клаар обсудили текущие отношения между Азербайджаном и Евросоюзом. Собеседники подчеркнули значимость соглашения о стратегическом партнерстве, вокруг которого стороны ведут переговоры, в развитии отношений между Баку и ЕС»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о последней встрече главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

«Э.Мамедъяров подчеркнул необходимость урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана согласно соответствующим резолюциям Совбеза ООН и Хельсинского заключительного акта. Он подчеркнул неприемлемость попыток изменения границ и овладения территориями путем применения силы»,- отмечает пресс-служба МИД.

Э.Мамедъяров также отметил важность развития диалога между армянским и азербайджанским общинами Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Азербайджан поддерживает подобного рода контакты.

Ф.Исазаде