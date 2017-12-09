В Минобороны РФ недоумевают по поводу заявления представителей Пентагона, что в Сирии есть принадлежащее США воздушное пространство

В Минобороны РФ напомнили США, что Сирия суверенное государство и выразили недоумение по проводу заявления представителей Пентагона, что в Сирии есть принадлежащее США воздушное пространство.

"Заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение" - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков журналистам в субботу.

"Представителям Пентагона, - отметил он, - следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может".

При этом генерал подчеркнул, что "в отличие от Воздушно-космических сил России, авиация возглавляемой США международной коалиции действует в Сирии незаконно".

Так в Минобороны России отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью The New York Times и телеканалу CNN о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, "в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат".