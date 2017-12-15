Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 8%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2017 года составили 43 млрд 389,9 млн манатов, что на 8,2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-ноября составила 13,4%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре 2017 года увеличились на 7,2% - до 4,459 тыс. манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 39 млрд 692,4 млн манатов, что на 8,4% выше показателя января-ноября 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

Б.Рустамбеков