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Внутренняя политика 04.01.2018 18:58

Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил христианскую православную христианскую общину республики с праздником Рождества, сообщает сайт главы государства.

«С удовольствием хочу отметить, что как и другие национальные меньшинства нашей страны, православная христианская община, внося свой достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает тесное участие в большом процессе развития и строительстве гражданского общества в Азербайджане», - говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что праздник Рождества, олицетворяющее обновление, согласие и благополучие, ежегодно торжественно и с большим воодушевлением отмечается в Азербайджане.

«В этот светлый день еще раз передаю вам праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья и благополучия»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОЖДЕСТВО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]