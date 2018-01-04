Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил христианскую православную христианскую общину республики с праздником Рождества, сообщает сайт главы государства.

«С удовольствием хочу отметить, что как и другие национальные меньшинства нашей страны, православная христианская община, внося свой достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимает тесное участие в большом процессе развития и строительстве гражданского общества в Азербайджане», - говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что праздник Рождества, олицетворяющее обновление, согласие и благополучие, ежегодно торжественно и с большим воодушевлением отмечается в Азербайджане.

«В этот светлый день еще раз передаю вам праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья и благополучия»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде