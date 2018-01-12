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12.01.2018 21:46

Президент Алиев создал два госагентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, на базе Государственной морской администрации Азербайджана создается Государственное морское агентство, а на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана - Государственное агентство гражданской авиации.

Агентства входят в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ). Директоров агентства назначает и увольняет президент Азербайджана.

Согласно указу, максимальный штат аппарата МТСВТ определен в 190, аппарата и региональных отделений государственной службы автотранспорта при МТСВТ – 145, Государственного морского агентства при МТСВТ – 65, Государственного агентства гражданской авиации при МТСВТ – 48, Службы электронной безопасности при МТСВТ – 18, Государственного фонда развития информационных технологий при МТСВТ – 12 человек.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСАГЕНТСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]