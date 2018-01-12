Президент Алиев создал два госагентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт главы государства.
Согласно указу, на базе Государственной морской администрации Азербайджана создается Государственное морское агентство, а на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана - Государственное агентство гражданской авиации.
Агентства входят в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ). Директоров агентства назначает и увольняет президент Азербайджана.
Согласно указу, максимальный штат аппарата МТСВТ определен в 190, аппарата и региональных отделений государственной службы автотранспорта при МТСВТ – 145, Государственного морского агентства при МТСВТ – 65, Государственного агентства гражданской авиации при МТСВТ – 48, Службы электронной безопасности при МТСВТ – 18, Государственного фонда развития информационных технологий при МТСВТ – 12 человек.
Ф.Исазаде
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