Добыча нефти в Азербайджане в 2017г сократилась на 6%, газа - на 3%

Добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 38 млн 688,9 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 34,5 тыс. тонн. Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,7%.
При этом, по данным SOCAR, в декабре 2017 года добыча нефти в Азербайджане составила 3 млн 362,4 тыс. тонн.
В 2017 году в Азербайджане было добыто 28 млрд 597,5 млн кубометров газа (спад на 2,6% по сравнению с 2016 годом - ИФ).
В том числе в декабре добыча газа составила 2 млрд 510,6 млн кубометров.
Правительство Азербайджана на 2017 год добычу нефти прогнозировало на уровне около 38,4 млн тонн, газа - 29 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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