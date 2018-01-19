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Внутренняя политика 19.01.2018 19:09

Президент Азербайджана утвердил новую редакцию закона "О Вооруженных силах"

Президент Ильхам Алиев утвердил законопроект «О Вооруженных силах Азербайджана» в новой редакции, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в пятницу.

Основными задачами Вооруженных сил в законопроекте указаны: предотвращение военной агрессии против Азербайджана, контроль за оперативной обстановкой, обеспечение безопасности, своевременное обнаружение попыток вооруженного нападения на территорию страны, обеспечение неприкосновенности государственной границы, участие в международных операциях по поддержке мира и безопасности.

В период угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в задачи Вооруженных сил входят меры по полной или частичной мобилизации населения, выполнение обязательств по защите территории страны, предотвращение факта зарубежной агрессии, проведение военных операций против сил противника.

Действующий закон «О Вооруженных силах Азербайджана» был принят в 1991 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВС, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]