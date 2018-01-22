Президент Азербайджана и глава ВЭФ обсудили перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде отмечают плодотворное сотрудничество Баку и организации, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и Б.Бренде встретились в понедельник в Давосе (Швейцарии) на полях ежегодного заседания ВЭФ.

«В ходе встречи была отмечена важная роль Азербайджана во вкладе в международное сотрудничество»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, собеседники также подчеркнули значимость глобальных проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и газопровод TANAP, инициатором и участником которых является Азербайджан и развития в стране ненефтяного, туристического секторов.

«И.Алиев проинформировал своего собеседника о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта»,- говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и ВЭФ.

Ф.Исазаде