США внесли в санкционый список двух чиновников Минэнерго России, в том числе замминистра Черезова

США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине, сообщает Минфин США.

В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".