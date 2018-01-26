Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -2° 29 Янв -3° 30 Янв -3°

Дальнее зарубежье 26.01.2018 19:58

США внесли в санкционый список двух чиновников Минэнерго России, в том числе замминистра Черезова

США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине, сообщает Минфин США.

В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САНКЦИИ, РОССИЯ, МИНЭНЕРГО


Похожие новости


Рогозин: меры в связи с западными санкциями уже подготовлены США ввели санкции против Ирана в отношении девяти компаний и пяти граждан, включая главу судебной системы Трамп принял решение продлить приостановку санкций против Ирана - "Блумберг" Чемезов прогнозирует, что новые санкции США будут болезненными В вопросах реализации санкций против КНДР важна поддержка России и Китая - Тиллерсон США не отменят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины - Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]