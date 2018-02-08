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Финансы 08.02.2018 10:39

Активы Госнефтефонда Азербайджана в 2017г увеличились на 8%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году увеличились на 8,02% - до $35 млрд 806,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

"Активы ГНФАР в 2017 году увеличились на 8,02% - до $35 млрд 806,5 млн. Рост активов имел место за счет более высоких доходов фонда, в том числе за счет доходов от управления средствами ГНФАР и от курсовой разницы валют, входящих в структуру инвестиционного портфеля фонда", - отмечается в сообщении.

Доходы фонда в 2017 году составили 12 млрд 137,5 млн манатов, расходы – 11 млрд 15,5 млн манатов.

В структуре доходов фонда поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составили 11 млрд 30 млн манатов, транзитные доходы – 17,9 млн манатов, поакровые выплаты – 3,6 млн манатов, бонусные выплаты – 2,4 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 1 млрд 83,6 млн манатов.

Внебюджетные доходы фонда, полученные от курсовой разницы, составили 876,2 млн манатов.

В структуре расходов фонда за 2017 год наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 6 млрд 100 млн манатов.

Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 105 млн манатов, реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 70 млн манатов, строительства железной дороги Баку-Тбилиси Карс – 20,5 млн манатов, трансферы Центральному банку Азербайджана для обеспечения макроэкономической стабильности – 3 млрд 949,5 млн манатов, на финансирование доли Азербайджана в проекте строительства НПЗ «STAR» - 735,4 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на период 2007-2015гг – 17 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 18,1 млн манатов.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 года активы ГНФАР составляли $33 млрд 147 млн. Доходы фонда в 2016 году составили 9 млрд 410,2 млн манатов, расходы - 9 млрд 22,1 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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