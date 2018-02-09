Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт

Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Азербайджан и Иран продолжают переговоры по финансированию строительства Решт-Астара (часть транспортного коридора Север-Юг)", - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, в Азербайджане за счет иранских инвестиций продолжается строительство автомобильного завода и фармацевтического предприятия.
Посол Ирана Джавад Джахангирзаде, в свою очередь, отметил, что искренние отношения лидеров двух стран позволяют еще больше развивать двусторонние связи.
"Враги Ирана и Азербайджана не смогут нанести урон этим отношениям", - добавил посол.
Ш.Мустафаев добавил, что азербайджано-иранский товарооборот в 2017 году вырос на 30%.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Ф.Исазаде
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу
Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане
Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Сторонам на переговорах по Brexit еще предстоит преодолеть разногласия - координатор ЕС
Трамп подписал закон по бюджету, не допускающий приостановку работы правительства
Заседание комиссии Украина-НАТО не запланировано, подтверждают в альянсе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»