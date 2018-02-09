Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт

Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Азербайджан и Иран продолжают переговоры по финансированию строительства Решт-Астара (часть транспортного коридора Север-Юг)", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в Азербайджане за счет иранских инвестиций продолжается строительство автомобильного завода и фармацевтического предприятия.

Посол Ирана Джавад Джахангирзаде, в свою очередь, отметил, что искренние отношения лидеров двух стран позволяют еще больше развивать двусторонние связи.

"Враги Ирана и Азербайджана не смогут нанести урон этим отношениям", - добавил посол.

Ш.Мустафаев добавил, что азербайджано-иранский товарооборот в 2017 году вырос на 30%.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Ф.Исазаде