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Транспорт и связь 09.02.2018 19:55

Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт

Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Азербайджан и Иран продолжают переговоры по финансированию строительства Решт-Астара (часть транспортного коридора Север-Юг)", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в Азербайджане за счет иранских инвестиций продолжается строительство автомобильного завода и фармацевтического предприятия.

Посол Ирана Джавад Джахангирзаде, в свою очередь, отметил, что искренние отношения лидеров двух стран позволяют еще больше развивать двусторонние связи.

"Враги Ирана и Азербайджана не смогут нанести урон этим отношениям", - добавил посол.

Ш.Мустафаев добавил, что азербайджано-иранский товарооборот в 2017 году вырос на 30%.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, КРЕДИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]