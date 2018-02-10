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Внутренняя политика 10.02.2018 14:29

Большинство избирателей в Азербайджане проголосует за Ильхама Алиева, уверены в правящей партии

Исполнительный секретарь партии «Йени Азербайджан» заместитель премьер-министра Али Ахмедов уверен, что большинство избирателей на предстоящих президентских выборах проголосуют за действующего президента Ильхама Алиева.

«Мы верим, что 11 апреля подавляющее большинство азербайджанских избирателей, приняв участие в голосовании, проголосует за Ильхама Алиева»,- заявил А.Ахмедов на общереспубликанском совещании партии.

По его словам, решение партии выдвинуть кандидатуры И.Алиева на пост президента поддерживается и защищается большинством азербайджанского народа.

«Основная причина такого вывода заключается в том, что за годы президентства И.Алиева страна прошла большой этап развития»,- отметил он.

Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что за годы президентства И.Алиева повысилось благосостояние народа и улучшилось условия их жизни, значительно укрепились позиции Азербайджана на международной арене.

«Эти реалии подняли политический рейтинг И.Алиева на достаточно высокий уровень», - сказал А.Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, в партии знают, что люди будут голосовать за И.Алиева.

«Голосуя за И.Алиева, люди будут голосовать за социально-экономическое развитие Азербайджана в течение следующих семи лет и развитие своих семей. Развитие Азербайджана означает развитие каждой семьи», - сказал А.Ахмедов.

Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является И.Алиев. О выдвижении И.Алиева в понедельник также заявили профсоюзы.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРОГНОЗ


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