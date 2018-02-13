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Бизнес и законодательство 13.02.2018 20:32

Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»

Азербайджан предлагает германским компаниям создать совместное предприятие (СП) в рамках проекта «SOCAR Polymer», сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

«Германские компании могли бы создать СП в рамках проекта «SOCAR Polymer», - заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией возглавляемой председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем.

Министр также отметил, что имеются хорошие перспективы для сотрудничества в сферах машиностроения, фармацевтики, электротехнического оборудования, в совместном производстве сельхозтехники, нефтехимической промышленности, транспорте и транзите грузов.

Министр также сообщил, что в Азербайджане действуют более 200 германских компаний. Инвестиции Германии в экономику Азербайджана составили $555.8 млн.

SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией строительства двух заводов: по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, СП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]