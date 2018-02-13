Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»

Азербайджан предлагает германским компаниям создать совместное предприятие (СП) в рамках проекта «SOCAR Polymer», сообщили в министерстве экономики Азербайджана.
«Германские компании могли бы создать СП в рамках проекта «SOCAR Polymer», - заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией возглавляемой председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем.
Министр также отметил, что имеются хорошие перспективы для сотрудничества в сферах машиностроения, фармацевтики, электротехнического оборудования, в совместном производстве сельхозтехники, нефтехимической промышленности, транспорте и транзите грузов.
Министр также сообщил, что в Азербайджане действуют более 200 германских компаний. Инвестиции Германии в экономику Азербайджана составили $555.8 млн.
SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией строительства двух заводов: по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.
Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.
SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.
Б.Рустамбеков
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