Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»

Азербайджан предлагает германским компаниям создать совместное предприятие (СП) в рамках проекта «SOCAR Polymer», сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

«Германские компании могли бы создать СП в рамках проекта «SOCAR Polymer», - заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией возглавляемой председателем Восточного комитета экономики Германии Вольгангом Бухелем.

Министр также отметил, что имеются хорошие перспективы для сотрудничества в сферах машиностроения, фармацевтики, электротехнического оборудования, в совместном производстве сельхозтехники, нефтехимической промышленности, транспорте и транзите грузов.

Министр также сообщил, что в Азербайджане действуют более 200 германских компаний. Инвестиции Германии в экономику Азербайджана составили $555.8 млн.

SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией строительства двух заводов: по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Б.Рустамбеков