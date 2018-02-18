Около 74% жителей крупных городов РФ планируют в 2018 году путешествия по стране - опрос

Около 74% жителей российских городов- миллионеров планируют в 2018 году совершить хотя бы одну туристическую поездку по России, показал опрос, проведенный компанией Ernst & Young при поддержке Ростуризма.

Согласно результатам опроса, которые опубликованы на сайте Ростуризма, чаще всего респонденты путешествуют по России, чтобы навестить родственников и друзей (26% от всех поездок по стране), а также отдохнуть на море (21%). При этом 97% опрошенных планируют совершить хотя бы еще одну поездку, кроме посещения родственников и друзей. В среднем те, кто выбирает Россию как направление для путешествия, совершают четыре поездки в год. Самым популярным сезоном отпусков остается лето - на этот сезон приходится 40% всех запланированных поездок внутри страны.

Наиболее востребованными направлениями для отдыха в России, как и в 2017 году, стали Черноморское побережье и Сочи (включая Красную Поляну), их посетят более 65% опрошенных, планирующих отдых внутри страны. Также значительно чаще других направлений туристы упоминают маршрут "Золотое кольцо России" и Алтай.

"Наши граждане оценили возможности отдыха в России. Турпоездки по внутренним направлениям для многих россиян стали излюбленным вариантом проведения отпуска, выходных и праздничных дней. По итогам 2017 года количество туристов, путешествующих по стране, по предварительным оценкам, составило 56,5 млн человек, что на 75% превышает внутренний турпоток 2013 года и более чем в два раза - аналогичный показатель 2000 года", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Опрос также показал, что по сравнению с 2017 годом увеличилось число жителей России, которые собираются отдыхать исключительно за рубежом - с 20% до 24%. При этом по сравнению с прошлым годом доля таких респондентов существенно увеличилась в возрастной группе от 18 до 24 лет - с 26% до 38%.

Как и в 2017 году, большинство туристов, планирующих отпуск исключительно за границей, отправятся в страны Средиземноморья и Западной Европы, популярность этих направлений в 2018 году возросла. Особый интерес у респондентов вызывают Италия (16%), Испания (12%), Греция (11%).

"По результатам исследования 2018 года, участники опроса, не рассматривающие отдых в России, указывают те же причины, что и в 2017 году, среди которых необоснованно высокие затраты при более низком уровне сервиса и менее комфортных условиях проживания. С 47% до 44% снизилось число респондентов, уделяющих внимание погодным условиям при выборе зарубежных поездок", - отмечается в результатах исследования.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования, в котором приняли участие более 1,5 тыс. жителей городов-миллионеров по всей России.