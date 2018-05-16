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Регион 16.05.2018 18:02

Глава Минобороны Армении заявил о важности сотрудничества с РФ для обеспечения безопасности республики

Армяно-российские отношения продолжат развиваться, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече с советником-посланником посольства РФ Андреем Ивановым и военным атташе генерал-майором Евгением Булавинцевым Д.Тоноян заявил о важности армяно-российских стратегических и союзнических отношений в деле обеспечения военной безопасности Армении.

Глава Минобороны отметил, что эти отношения продолжат развиваться и расширяться с использованием большого потенциала по ряду направлений.

"Д.Тоноян заявил о важности сотрудничества двух стран в рамках ОДКБ и других международных организаций", - рассказали в пресс-службе.

На встрече были также обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах, добавили в ведомстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]