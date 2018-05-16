Глава Минобороны Армении заявил о важности сотрудничества с РФ для обеспечения безопасности республики

Армяно-российские отношения продолжат развиваться, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече с советником-посланником посольства РФ Андреем Ивановым и военным атташе генерал-майором Евгением Булавинцевым Д.Тоноян заявил о важности армяно-российских стратегических и союзнических отношений в деле обеспечения военной безопасности Армении.
Глава Минобороны отметил, что эти отношения продолжат развиваться и расширяться с использованием большого потенциала по ряду направлений.
"Д.Тоноян заявил о важности сотрудничества двух стран в рамках ОДКБ и других международных организаций", - рассказали в пресс-службе.
На встрече были также обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах, добавили в ведомстве.
Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы
В ПАСЕ есть силы, стремящиеся испортить отношения Баку с организацией – глава делегации Азербайджана
Санкции ПАСЕ не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы – глава делегации
Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,5%
Транспортировка нефти по БТД в январе-апреле сократилась незначительно
Президент Алиев выделил 10 млн манатов на завершение строительства Ордубадской ГЭС
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Структуры Минтруда должны работать по принципу Социального дома - Бабаев
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
В РИКЦ в Баку в Международный день семьи состоялся большой семейный концерт. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»