Глава Минобороны Армении заявил о важности сотрудничества с РФ для обеспечения безопасности республики

Армяно-российские отношения продолжат развиваться, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече с советником-посланником посольства РФ Андреем Ивановым и военным атташе генерал-майором Евгением Булавинцевым Д.Тоноян заявил о важности армяно-российских стратегических и союзнических отношений в деле обеспечения военной безопасности Армении.

Глава Минобороны отметил, что эти отношения продолжат развиваться и расширяться с использованием большого потенциала по ряду направлений.

"Д.Тоноян заявил о важности сотрудничества двух стран в рамках ОДКБ и других международных организаций", - рассказали в пресс-службе.

На встрече были также обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах, добавили в ведомстве.