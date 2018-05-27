Главы МИД Азербайджана и Франции в ходе переговоров в Баку обсудили вопросы расширения сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Франции Эльмар Мамедъяров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров в воскресенье в Баку обсудили вопросы расширения экономического и политического сотрудничества.

"Это первый с 1997 года визит главы МИД Франции в Азербайджан. В ходе встречи мы обсудили пакет вопросов в политической, экономической и гуманитарной сфере", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции.

Он назвал "успешным" сотрудничество между странами.

"Мы также обсудили вопросы создания совместных предприятий в промышленных кварталах в Азербайджане. В целом, в Азербайджане на сегодняшний день работают более 50 французских компаний", - отметил он.

Э.Мамедъяров также попросил французского коллегу ускорить процесс согласования нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом.

Ф.Исазаде