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Внешняя политика 27.05.2018 14:04

Главы МИД Азербайджана и Франции в ходе переговоров в Баку обсудили вопросы расширения сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Франции Эльмар Мамедъяров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров в воскресенье в Баку обсудили вопросы расширения экономического и политического сотрудничества.

"Это первый с 1997 года визит главы МИД Франции в Азербайджан. В ходе встречи мы обсудили пакет вопросов в политической, экономической и гуманитарной сфере", - сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции.

Он назвал "успешным" сотрудничество между странами.

"Мы также обсудили вопросы создания совместных предприятий в промышленных кварталах в Азербайджане. В целом, в Азербайджане на сегодняшний день работают более 50 французских компаний", - отметил он.

Э.Мамедъяров также попросил французского коллегу ускорить процесс согласования нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]