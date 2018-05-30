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СНГ 30.05.2018 18:31

Лучших военных рэперов выберет Минобороны РФ

Министерство обороны России выберет среди военнослужащих самых талантливых рокеров, джазменов, рэперов и электронщиков, пишущих песни на военную тематику, сообщает ведомство.

"Лучшие авторы и творческие коллективы будут выбраны в рамках Всероссийского конкурса "Служба по контракту - мой выбор!"", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН" в среду.

Причём, отмечают в Минобороны, конкурс на написание песен среди военнослужащих по контракту и членов их семей "не устанавливает жанровых ограничений, поэтому жюри ожидает от участников не только "классические" песни под гитару, но и треки в различных музыкальных стилях и направлениях - от хип-хопа, рока и синти-попа до джаза и этнофолка".

"На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям - яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории", - говорится в сообщении.

Оставить заявку для участия в конкурсе можно до 15 июня 2018 года на сайте Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2018 года, информирует военное ведомство.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РЭПЕРЫ, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]