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ТЭК 18.06.2018 09:30

Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК, Brent у $72,6

Нефть в понедельник подешевела до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран в конце этой недели, пишет Financial Times.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 18 июня опустилась на $0,83 (1,13%) - до $72,61 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник упала на $1,29 (1,98%) - до $63,77 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent опустилась на 4%, WTI - на 2,7%.

Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, говорится на странице Минэнерго РФ в Facebook по итогам визита главы ведомства Александра Новака в Саудовскую Аравию.

Как говорится в сообщении, в ходе рабочего визита министр ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказав о планах России и Саудовской Аравии касательно дальнейшего исполнения соглашения ОПЕК+: "Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей, а потом посмотреть на ситуацию на рынке".

Представитель Минэнерго РФ уточнил "Интерфаксу", что речь идет об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн б/с от уровня октября 2016 года. По его словам, такая мера предлагается на третий квартал с тем, чтобы в сентябре посмотреть на ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.

В эту пятницу в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, в субботу - переговоры в формате ОПЕК+.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]