Нефтяной рынок растет, Brent подорожала до $74,68 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок повышается в понедельник на слухах, что ОПЕК может договориться о меньшем подъеме нефтедобычи, чем ожидалось ранее.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 18 июня увеличилась на $1,24 (1,69%) - до $74,68 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,21 (0,32%) - до $65,27 за баррель.

Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев.

По словам источников, несмотря на то, что Иран в воскресенье выступил против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран надеются заключить соглашение по относительно небольшому увеличению.

Ранее Саудовская Аравия и Россия предложили повысить производство нефти на 1,5 млн б/с уже в третьем квартале текущего года.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.

"Раньше все боялись повышения на 1,5 млн б/с, а теперь речь идет о 300-600 тыс. б/с, - говорит старший рыночный аналитик DNB ASA Торбьорн Кьюс. - Предстоящее заседание станет самым интересным за долгое время, и вполне вероятно, что соглашения достичь не удастся".

Между тем аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что, несмотря на ожидаемое повышение добычи в ОПЕК+, дефицит на рынке нефти будет еще больше, чем ожидалось ранее.

"Опасения по поводу добычи ОПЕК и спроса могут по-прежнему оказать давление на нефтяной рынок в ближайшей перспективе, однако мы подтверждаем свой прогноз, согласно которому цена Brent будет расти и дальше и может достигнуть $82,5 за баррель до конца этого года", - говорится в прогнозе банка.