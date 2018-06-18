Нефтяной рынок растет, Brent подорожала до $74,68 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок повышается в понедельник на слухах, что ОПЕК может договориться о меньшем подъеме нефтедобычи, чем ожидалось ранее.
Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 18 июня увеличилась на $1,24 (1,69%) - до $74,68 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,21 (0,32%) - до $65,27 за баррель.
Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев.
По словам источников, несмотря на то, что Иран в воскресенье выступил против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран надеются заключить соглашение по относительно небольшому увеличению.
Ранее Саудовская Аравия и Россия предложили повысить производство нефти на 1,5 млн б/с уже в третьем квартале текущего года.
Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.
"Раньше все боялись повышения на 1,5 млн б/с, а теперь речь идет о 300-600 тыс. б/с, - говорит старший рыночный аналитик DNB ASA Торбьорн Кьюс. - Предстоящее заседание станет самым интересным за долгое время, и вполне вероятно, что соглашения достичь не удастся".
Между тем аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что, несмотря на ожидаемое повышение добычи в ОПЕК+, дефицит на рынке нефти будет еще больше, чем ожидалось ранее.
"Опасения по поводу добычи ОПЕК и спроса могут по-прежнему оказать давление на нефтяной рынок в ближайшей перспективе, однако мы подтверждаем свой прогноз, согласно которому цена Brent будет расти и дальше и может достигнуть $82,5 за баррель до конца этого года", - говорится в прогнозе банка.
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Китай
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ВОЗ признала игроманию заболеванием
Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении
Французские авиадиспетчеры несут ответственность за треть задержек рейсов в Европе - доклад
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Fujifilm подала иск против Xerox, оценила убытки от отмены сделки более чем в $1 млрд
США не превратятся в "лагерь для мигрантов", заявил Трамп
Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Филиал «Аджеми» банка ВТБ ( Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Bakcell предлагает молодежи оставаться «всегда онлайн»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений