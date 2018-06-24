Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 43° Завтра 22° 33° 26 Июн 22° 35° 27 Июн 23° 36°

Дальнее зарубежье 24.06.2018 16:50

Израильтяне впустили ракеты по беспилотнику, приближавшемуся со стороны Сирии

Армия обороны Израиля запустила ракету из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" по беспилотнику, приближавшемуся к израильской границе со стороны Сирии, сообщает в воскресенье "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, радары отследили беспилотник, когда он находился в воздушном пространстве Сирии, и по нему был выпущена ракета.

Отмечается, что в результате обстрела, беспилотник изменил траекторию полета и улетел обратно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, БЕСПИЛОТНИК, УДАР


Похожие новости


Израильская армия нанесла удар по палестинцам в секторе Газа Гади Айзенкот вступил в должность начальника Генштаба армии обороны Израиля Израильская армия потеряла убитыми в секторе Газа 18 солдат Ежегодно более 20 военнослужащих в Израиле совершают самоубийства - газета Израильская армия готова к любому решению правительства по сектору Газа - начальник генштаба Глава генштаба армии Израиля ответил на угрозы Тегерана в адрес Тель-Авива

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]