Израильтяне впустили ракеты по беспилотнику, приближавшемуся со стороны Сирии

Армия обороны Израиля запустила ракету из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" по беспилотнику, приближавшемуся к израильской границе со стороны Сирии, сообщает в воскресенье "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, радары отследили беспилотник, когда он находился в воздушном пространстве Сирии, и по нему был выпущена ракета.

Отмечается, что в результате обстрела, беспилотник изменил траекторию полета и улетел обратно.