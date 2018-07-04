Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС

Частный американский космический грузовик через неделю впервые в истории "приподнимет" орбиту Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Назначено время маневра. Двигатели корабля Cygnus, пристыкованного к МКС, будут запущены в 23:25 мск 10 июля", - сказал источник.
Маневр займет одну минуту. "Ожидается выдача импульса 6 см/c. При этом орбита станции увеличится на 100 м", - сказал источник.
Ранее сообщалось о переносе маневра на два дня раньше запланированного на 12 июля маневра.
Дата выбрана в промежутке между стыковкой российского грузового корабля Прогресс МС-09 и расстыковкой Cygnus.
"Маневр при помощи американского корабля будет произведен через 15 часов после стыковки российского космического "грузовика" с МКС", - сказал источник.
Если испытания пройдут удачно, коррекция орбиты будет производиться поочередно российскими и американскими кораблями.
Последние три года манёвры МКС выполнялись исключительно российскими средствами - грузовыми кораблями "Прогресс" и модулем "Звезда".
Ранее сообщалось о переносе с 21 на 23 июня коррекции орбиты МКС из-за угрозы столкновения станции с американским спутником.
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