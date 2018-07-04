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Наука и образование 04.07.2018 14:13

Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС

Частный американский космический грузовик через неделю впервые в истории "приподнимет" орбиту Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Назначено время маневра. Двигатели корабля Cygnus, пристыкованного к МКС, будут запущены в 23:25 мск 10 июля", - сказал источник.

Маневр займет одну минуту. "Ожидается выдача импульса 6 см/c. При этом орбита станции увеличится на 100 м", - сказал источник.

Ранее сообщалось о переносе маневра на два дня раньше запланированного на 12 июля маневра.

Дата выбрана в промежутке между стыковкой российского грузового корабля Прогресс МС-09 и расстыковкой Cygnus.

"Маневр при помощи американского корабля будет произведен через 15 часов после стыковки российского космического "грузовика" с МКС", - сказал источник.

Если испытания пройдут удачно, коррекция орбиты будет производиться поочередно российскими и американскими кораблями.

Последние три года манёвры МКС выполнялись исключительно российскими средствами - грузовыми кораблями "Прогресс" и модулем "Звезда".

Ранее сообщалось о переносе с 21 на 23 июня коррекции орбиты МКС из-за угрозы столкновения станции с американским спутником.

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Тэги: РОССИЯ, США, МКС, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]