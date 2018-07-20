Алиев рассчитывает на Макрона в карабахском урегулировании

Баку рассчитывает на личное активное участие президента Франции Эммануэля Макрона в урегулировании азербайджано –армянского, нагорно- карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Алиев в ходе встречи с Э.Макроном в пятницу в Париже обсудил нагорно-карабахский конфликт, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«И.Алиев подробно проинформировал о позиции Азербайджана об урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Была выражена надежда на то, что президент Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, лично примет активное участие в урегулировании данного конфликта», - отмечается в сообщении.
В ходе беседы президенты двух стран также провели обмен мнениями о взаимоотношениях между Азербайджаном и Евросоюзом.
Н.Аббасова
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