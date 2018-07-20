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ТЭК 20.07.2018 20:46

Нефть дорожает на фоне ослабления курса доллара, Brent торгуется у $73,05 за баррель

Нефтяной рынок проводит волатильную сессию в пятницу, колеблясь между снижением и ростом, и завершает неделю в минусе.

Различные высказывания президента США Дональда Трампа, с одной стороны, усилили риски торговых войн, а с другой - обрушили доллар, что является позитивным фактором для сырьевых товаров.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 поднялась на $0,47 (0,65%) - до $73,05 за баррель.

Фьючерс на WTI с поставкой в августе, торги которым завершаются в пятницу, на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к этому времени на $0,30 (0,43%) - до $69,76 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт снизился в цене на $0,17 (0,25%), до $68,07 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 2,7%.

Как заявил Д.Трамп в интервью CNBC, он готов ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

Вместе с тем президент также раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) за ужесточение денежно-кредитной политики, потому что в условиях низких ставок в других странах доллар дорожает, что ставит в невыгодное положение американских экспортеров.

Также он обвинил Китай и ЕС в намеренном занижении валютных курсов иены и евро.

Как следствие, доллар упал на 0,55% к евро и иене, и это повысило выгодность инвестиций в номинированные в долларах товары, включая нефть.

Положительными факторами для нефтяного рынка также стали заявления представителей Саудовской Аравии о том, что экспорт нефти из страны может сократиться в августе на 100 тыс. баррелей в сутки, а также новость о забастовке работников нефтяной отрасли в Норвегии, которая к настоящему моменту уже завершилась.

Однако определяющим фактором стали опасения, что из-за торговых конфликтов между США и Китаем рост мировой экономики может замедлиться, что негативно скажется на спросе на топливо.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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