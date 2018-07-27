Со второй половины июля Хачатуров находится в Ереване - ОДКБ

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачутуров со второй половины июля находится в Ереване, сообщил Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Во второй половине июля Юрий Хачатуров убыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям, которые имели место в Ереване 1-2 марта 2008 года. Иной информации в настоящее время секретариат ОДКБ не располагает", - сказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в попытке свержения конституционного строя страны в отношении Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщает Специальная следственная служба.

В 2008 году Ю.Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.