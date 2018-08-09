Сербский президент высказался в поддержку плана разграничения между сербами и албанцами в районе Косово и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич высказался в четверг за разграничение между сербами и албанцами в Косово.

"Я не скрываю, что выступаю за разграничение с албанцами, это политика, которую я представляю, получит ли она или нет поддержку народа. Если у нас будет территория, за которую неизвестно кто и как отвечает, и на которой (неизвестно) что кому принадлежит - это всегда будет источником возможных столкновений и проблем", - приводит слова А.Вучича сербский телерадиоканал РТС.

"Это должен быть всеобъемлющий план, который коснется многого, а не упрощенный, как думают некоторые", - добавил он, подчеркнув, что не может говорить о том, что можно обсуждать с косовскими албанцами, поскольку на таких переговорах ответ бы дали географические карты Сербии.

Накануне глава самопровозглашенной косовской администрации Хашим Тачи заявил, что на переговорах в Брюсселе планирует предложить Белграду, чтобы населенные албанским этническим большинством районы городов Прешево, Буяноваца и Медведже на юге Сербии стали бы частью так называемой республики Косово.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН. Россия независимости Косово не признает.