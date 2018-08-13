Золото подешевело до менее $1200 за унцию в Лондоне

Котировки фьючерсов на золото снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом на Лондонской бирже металлов (LME) контракт опускался до менее $1200 за тройскую унцию впервые за 17 месяцев.
Падение цен достигало 0,9%, до $1199,58.
Декабрьские контракты на нью-йоркской бирже Comex подешевели на 1,2% - до $1204,2 за унцию. С начала года контракт подешевел на 9,4%.
Главным негативным фактором для цен на золото является укрепление доллара США. Этот фактор нивелирует позитивное влияние повышенного спроса на защитные активы на фоне геополитических рисков.
Тем временем аналитики ICBC Standard Bank прогнозируют, что стоимость золота может восстановиться до $1300 за тройскую унцию к декабрю 2018 года.
Платина и палладий в понедельник дешевеют более чем на 1%.
Ягланд приветствовал освобождение Мамедова
В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl
Армения целенаправленно осложняет ситуацию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский военнослужащий – Минобороны Азербайджана
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Верховный лидер Ирана в ответ на упреки Вашингтона о затратах в Сирии напомнил, что США потратили $7 трлн на Ближнем Востоке и не получили ничего взамен
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
В Германии засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на 1 млрд евро
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений