Золото подешевело до менее $1200 за унцию в Лондоне

Котировки фьючерсов на золото снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом на Лондонской бирже металлов (LME) контракт опускался до менее $1200 за тройскую унцию впервые за 17 месяцев.

Падение цен достигало 0,9%, до $1199,58.

Декабрьские контракты на нью-йоркской бирже Comex подешевели на 1,2% - до $1204,2 за унцию. С начала года контракт подешевел на 9,4%.

Главным негативным фактором для цен на золото является укрепление доллара США. Этот фактор нивелирует позитивное влияние повышенного спроса на защитные активы на фоне геополитических рисков.

Тем временем аналитики ICBC Standard Bank прогнозируют, что стоимость золота может восстановиться до $1300 за тройскую унцию к декабрю 2018 года.

Платина и палладий в понедельник дешевеют более чем на 1%.