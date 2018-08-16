Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2018г увеличились на 9,4%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне 2018 года составили 30 млрд 331 млн манатов, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-июля 2018 года составила 2,8%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в I-ом полугодии увеличились на 8,4% - до 3 тыс. 94,8 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 27 млрд 905,4 млн манатов, что на 9,9% выше показателя января-июля 2017 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.
Б.Рустамбеков
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