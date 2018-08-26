Инсценировка применения химоружия в Сирии возможна в течение ближайших двух суток - Минобороны РФ

В Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита", - сказал он.
"Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса", - сказал российский генерал.
Накануне российские военные заявили, что боевики готовятся применить химоружие в Сирии, и США могут использовать этот как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.
В воскресенье И.Конашенков сказал, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.
"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", - сказал И.Конашенков.
Накануне И.Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии. По его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка применения властями против гражданского населения химического оружия.
"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сказал И.Конашенков.
"С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans"(Салливанс) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM", - отметил он.
"Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.
Между тем на фоне информации о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии и возможном новом ударе США по сирийским государственным объектам Россия усилила эскадру в Средиземном море.
В субботу Черноморский флот РФ сообщил, что два фрегата с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - направлены к берегам Сирии.
Также, по данным флота, в состав эскадры направлен морской тральщик "Валентин Пикуль".
В пятницу стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль "Пытливый" и два больших десантных корабля "Николай Фильченков" и "Орск" вошли в Средиземное море, пройдя Черноморские проливы.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. Западные страны тогда заявили, что удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. США и их союзники назвали удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийском городе Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Власти Сирии все обвинения отвергли.
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