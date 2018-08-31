Госнефтефонд Азербайджана в I полугодии увеличил продажи инвалюты на валютных аукционах на 76%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2018 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 млрд 974,4 млн, что на 76,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"В первом полугодии 2018 года Центральный банк Азербайджана организовал 49 валютных аукциона, на которых ГНФАР продал валюты на $2 млрд 974,4 млн против $1 млрд 687,6 млн в январе-июне 2017 года, т.е продажи выросли на 76,2%", - отметили в ЦБА.

При этом в I-ом квартале ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 310 млн, во II-ом квартале - $1 млрд 664,6 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2017 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 597,8 млн, что на 26,3% меньше, чем в 2016 году.

А.Азизов