Азербайджан продолжает модернизацию армии и заинтересован в новых поставках военной продукции из России - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, выразил надежду на новые контракты.
"Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере ВТС. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, по закупке в РФ продукции военного назначения, превышают пять миллиардов долларов", - сказал И.Алиев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Он отметил, что эти контракты "имеют тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на рынке".
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