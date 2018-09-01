Азербайджан продолжает модернизацию армии и заинтересован в новых поставках военной продукции из России - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, выразил надежду на новые контракты.

"Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере ВТС. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, по закупке в РФ продукции военного назначения, превышают пять миллиардов долларов", - сказал И.Алиев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Он отметил, что эти контракты "имеют тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на рынке".