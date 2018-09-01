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Оборона 01.09.2018 14:50

Азербайджан продолжает модернизацию армии и заинтересован в новых поставках военной продукции из России - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, выразил надежду на новые контракты.

"Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере ВТС. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, по закупке в РФ продукции военного назначения, превышают пять миллиардов долларов", - сказал И.Алиев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Он отметил, что эти контракты "имеют тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на рынке".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]