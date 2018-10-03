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Регион 03.10.2018 10:21

Парламент Армении не может обеспечить кворум для проведения заседания

Очередное заседание парламента Армении затягивается из-за отсутствия депутатов, сообщает в среду корреспондент "Интерфакс".

Парламент не может обеспечить кворум, для чего необходимо присутствие минимум 53 из 105 депутатов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КВОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]