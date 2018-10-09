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Финансы 09.10.2018 12:31

НБКО Embafinans разместило облигаций на 2 млн манатов, весь объем эмиссии приобрел 1 инвестор

ООО "НБКО Embafinans" 8 октября разместило облигаций на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 10,5% годовых. Эмиссия разделена на 2 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Весь объем эмиссии приобрел один инвестор, который являлся единственным, кто подал заявку на покупку облигаций", - отметили на БФБ.

Андеррайтером размещения облигаций выступила "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. Активы НБКО на конец 2017 года превышают 22 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]