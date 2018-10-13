Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане - источник

В ходе спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана ликвидированы двое боевиков, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Окруженные в частном доме в селе Эндирей двое боевиков уничтожены. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте проведения спецоперации было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.