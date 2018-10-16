Парламент Армении 22 октября обсудит предложения правительства по изменению Избирательного кодекса

Парламент Армении по предложению правительства обсудит на внеочередном заседании 22 октября изменения в Избирательный кодекс, на основе которых внеочередные парламентские выборы будут проведены в декабре.
"Предлагается отменить рейтинговую систему выборов, снизить проходной порог для партий - с 5% до 4%, а для партийных блоков - с 7% до 6%. В парламенте Армении должна быть гарантирована представленность минимум четырех политических вместо прежних трех", - сказал на внеочередном заседании правительства во вторник министр юстиции Армении Артак Зейналян.
Кроме того, согласно предложениям, в новом парламенте Армении минимум 30% вместо прежних 25% парламентариев должны быть женщины.
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