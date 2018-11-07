Цены на нефть перешли к росту, Brent превысила $73 за баррель

Нефть эталонных марок перешла к повышению в ходе торгов в среду на слухах, что ОПЕК может обсудить возможность сокращения добычи в 2019 году.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 увеличилась на $1,21 (1,68%) - до $73,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,76 (1,22%) - до $62,97 за баррель.

Министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, планируют обсудить варианты действий на 2019 год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

По словам делегатов, сокращение добычи в 2019 году - один из возможных сценариев для дискуссии, поскольку некоторые страны обеспокоены растущими нефтяными запасами.

Также на настроения представителей ОПЕК повлияла новость о том, что власти США предоставили восьми странам возможность закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны. Таким образом, сокращение поставок топлива на мировой рынок будет меньше, чем ожидалось ранее.

Вместе с тем министр энергетики России Александр Новак в среду отметил, что нефтяной рынок сбалансирован. По итогам сентября сделка ОПЕК+ исполнялась на 111%, то есть участники сделки недопоставляли на рынок примерно на 200 тыс. б/с больше, чем было оговорено.

Тем временем накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, подскочили на 7,83 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,64 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 19:30 . Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,1 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,03 млн баррелей.