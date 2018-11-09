Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удовлетворен расширением сотрудничества между Азербайджаном и США.

«Между Азербайджаном и США существуют крепкие партнерские отношения, охватывающие политическую, экономическую, энергетическую и оборонные сферы», -заявил И.Алиев в пятницу во время приема командующего Транспортного командования США Стефана Лйонса.

Подчеркнув вклад Азербайджана и США в международную мир и стабильность в Афганистане, И.Алиев отметил, что Азербайджан является одной из первых стран принявших участие в миротворческих операциях в этой стране.

Президент также отметил увеличение численности азербайджанских миротворцев в Афганистане и подчеркнул высокую оценку данную странами членами НАТО транспортно-логистической поддержке оказываемой Азербайджаном.

«Азербайджан, вложив крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, в том числе в сферы автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, стал страной с одной из самых развитых транспортных инфраструктур не только в регионе, но и на более широком пространстве», - сказал И.Алиев.

Глава государства также отметил, что визит С.Лйонса в Азербайджан создает хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.

Б.Рустамбеков