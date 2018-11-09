ГААД получит 4 млн манатов на строительство моста в городе Барда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4 млн манатов на строительство моста через реку Тертер в городе Барда.

Средства на строительство выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков