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СНГ 09.11.2018 18:41

КС Армении признал антиконституционным закон о регламенте парламента, препятствующий проведению выборов

Конституционный суд (КС) Армении признал не отвечающим требованиям конституции принятый 2 октября парламентом закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющий роспуск законодательного органа и проведение внеочередных парламентских выборов.

В связи с принятым законом в КС 23 октября обратился президент Армении Армен Саркисян.

Принятый 2 октября парламентом закон стал причиной многотысячного митинга у здания парламента, организованного премьер-министром Николом Пашиняном.

В тот же день Н.Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться в декабре, а также уволил министров и губернаторов, которые представляли партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн".

16 октября премьер Армении Н.Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

1 ноября депутаты Национального Собрания Армении не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент распущен силой закона.

В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

"Учитывая роспуск парламента Армении силой закона, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря", - говорится в президентском указе.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз Национальное Собрание распускается силой закона и проводятся внеочередные выборы парламента.

Выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

Ранее заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РЕГЛАМЕНТ, КС


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