Президент Азербайджана утвердил совместную декларацию с Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил совместную декларацию с Таджикистаном, сообщает сайт главы государства.

Документ был подписан президентами Азербайджана и Таджикистана 10 августа 2018 года в Баку.

Б.Рустамбеков