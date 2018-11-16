Постоянный совет ОДКБ возглавил представитель Киргизии

Председателем Постоянного совета (ПС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) избран полномочный представитель Киргизии Аман Мамбетсеитов.

Это произошло в связи с тем, что председательство в Организации в 2018-2019 году от Казахстана перешло к Киргизии, сказано в сообщении, размещённом в пятницу на сайте ОДКБ.

Решение принято на основании принципа ротации единогласно в пятницу в холе заседании ПС, в котором принял участие и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Полномочный представитель Казахстана при ОДКБ передал А.Мамбетсеитову молоток, символизирующий принятие решений Постоянного совета ОДКБ. Жаныбеку Иманалиеву была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту председателя Постоянного совета Организации в 2017-2018 году", - говорится в сообщении.

ПС рассмотрел проекты заявлений, касающиеся формирования единого и неделимого пространства безопасности, нераспространении оружия массового уничтожения в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1540, а также мер по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности.

"Работа над документами будет продолжена на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ", - информирует ОДКБ.