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СНГ 16.11.2018 19:32

Постоянный совет ОДКБ возглавил представитель Киргизии

Председателем Постоянного совета (ПС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) избран полномочный представитель Киргизии Аман Мамбетсеитов.

Это произошло в связи с тем, что председательство в Организации в 2018-2019 году от Казахстана перешло к Киргизии, сказано в сообщении, размещённом в пятницу на сайте ОДКБ.

Решение принято на основании принципа ротации единогласно в пятницу в холе заседании ПС, в котором принял участие и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Полномочный представитель Казахстана при ОДКБ передал А.Мамбетсеитову молоток, символизирующий принятие решений Постоянного совета ОДКБ. Жаныбеку Иманалиеву была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту председателя Постоянного совета Организации в 2017-2018 году", - говорится в сообщении.

ПС рассмотрел проекты заявлений, касающиеся формирования единого и неделимого пространства безопасности, нераспространении оружия массового уничтожения в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1540, а также мер по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности.

"Работа над документами будет продолжена на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ", - информирует ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, РУКОВОДСТВО, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]