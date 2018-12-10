Возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", которая войдет в состав нового парламента с 6,37% голосов, заявляет, что станет оппозицией действующей власти в лице возглавляемого и.о. премьера Николом Пашиняном блока "Мой шаг".

"Только у нас есть ресурс, чтобы быть оппозицией в новом парламенте. Против нас проводилась ужасная антипропаганда, и это сыграло свою роль. Ситуация такова, что в парламенте другой оппозиции не будет", - сказал Э.Марукян на пресс-конференции в понедельник.

Между тем, прошедшая в новый парламент с 8,27% голосов партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) заявила, что "будет голосом народа в парламенте".

"В качестве второй политической силы партия "Процветающая Армения" станет голосом народа в парламенте и продолжит деятельность во благо народа", - говорится в заявлении партии.

До марта 2015 года партия "Процветающая Армения" позиционировала себя в качестве альтернативной политической силы и по численности в парламенте также занимала второе место после Республиканской партии, возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном.

После обострения отношения между главой "Процветающей Армении", бизнесменом Гагиком Царукяном и С.Саргсяном эта партия объявила себя оппозицией.

Как сообщалось, в результате внеочередных выборов в парламент прошли три силы: возглавляемый Н.Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".