Возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", которая войдет в состав нового парламента с 6,37% голосов, заявляет, что станет оппозицией действующей власти в лице возглавляемого и.о. премьера Николом Пашиняном блока "Мой шаг".
"Только у нас есть ресурс, чтобы быть оппозицией в новом парламенте. Против нас проводилась ужасная антипропаганда, и это сыграло свою роль. Ситуация такова, что в парламенте другой оппозиции не будет", - сказал Э.Марукян на пресс-конференции в понедельник.
Между тем, прошедшая в новый парламент с 8,27% голосов партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) заявила, что "будет голосом народа в парламенте".
"В качестве второй политической силы партия "Процветающая Армения" станет голосом народа в парламенте и продолжит деятельность во благо народа", - говорится в заявлении партии.
До марта 2015 года партия "Процветающая Армения" позиционировала себя в качестве альтернативной политической силы и по численности в парламенте также занимала второе место после Республиканской партии, возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном.
После обострения отношения между главой "Процветающей Армении", бизнесменом Гагиком Царукяном и С.Саргсяном эта партия объявила себя оппозицией.
Как сообщалось, в результате внеочередных выборов в парламент прошли три силы: возглавляемый Н.Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане
ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда
Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном в разы – министр нацэкономики
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»