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Социум 10.12.2018 17:57

Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о мерах по совершенствованию управления сферы усыновления, предусматривающих создание подсистемы «Лишенные родительской опеки дети и усыновление».

Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

В соответствии с указом, Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана необходимо создать в централизованной электронно-информационной системе ведомства подсистему «Лишенные родительской опеки дети и усыновление» и обеспечить начало ее работы с 1 июня 2019 года.

Данные меры необходимо осуществить с целью ведения учета лишенных родительской опеки и усыновляемых детей, лиц, желающих усыновить их, а также обеспечения других электронных услуг в сфере усыновления.

Контроль по осуществлению мер, направленных на улучшение условий жизни усыновляемых детей, в том числе со стороны иностранцев и лиц без гражданства, а также других соответствующих мероприятий будет заниматься МТСЗН.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, УСЫНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]