Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о мерах по совершенствованию управления сферы усыновления, предусматривающих создание подсистемы «Лишенные родительской опеки дети и усыновление».
Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
В соответствии с указом, Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана необходимо создать в централизованной электронно-информационной системе ведомства подсистему «Лишенные родительской опеки дети и усыновление» и обеспечить начало ее работы с 1 июня 2019 года.
Данные меры необходимо осуществить с целью ведения учета лишенных родительской опеки и усыновляемых детей, лиц, желающих усыновить их, а также обеспечения других электронных услуг в сфере усыновления.
Контроль по осуществлению мер, направленных на улучшение условий жизни усыновляемых детей, в том числе со стороны иностранцев и лиц без гражданства, а также других соответствующих мероприятий будет заниматься МТСЗН.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»