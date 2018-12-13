Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает оборонное ведомство.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании конфликта», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков