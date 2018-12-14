Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 16 Дек 17 Дек

СНГ 14.12.2018 20:05

Замглавы Минобороны РФ Фомин рассказал военным атташе об эффективности Коллективных сил ОДКБ

Результаты совместных учений стран ОДКБ свидетельствуют о способности Коллективных сил государств договора эффективно противостоять внешней агрессии, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Результаты наших учений показывают, что созданные Коллективные силы ОДКБ способны эффективно противостоять внешней агрессии и обеспечить военную безопасность стран-союзниц", - сказал А.Фомин в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе, подводя итоги международной деятельности Минобороны в этом году.

Он рассказал, что в рамках ОДКБ основные усилия направлены на совершенствование войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведение их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств - членов организации.

Замминистра сообщил, что в этом году в России прошли совместные учения миротворческих сил "Нерушимое братство-2018", в которых в качестве наблюдателей приняли участие представители ООН, ОБСЕ и МККК.

Он также назвал учения разведывательных подразделений "Поиск-2018" в Казахстане, коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2018" и антитеррористические учения силовых структур государств - участников СНГ "Иссык-куль-Антитеррор - 2018" в Киргизии.

"В отличие от учений НАТО, учения ОДКБ не направлены против какого-либо государства и носят, как правило, антитеррористический характер", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОДКБ, ВОЙСКА


Похожие новости


Шойгу соболезнует в связи с кончиной начальника ГРУ (версия 2) Сотрудничество Минска и Москвы в военной сфере сдерживает угрозы в Восточноевропейском регионе - Минобороны Белоруссии Минобороны РФ получило очередной полковой комплект ЗРС С-400 Минобороны РФ купит 80 спутниковых американских телефонов Iridium Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль - Минобороны РФ Более 110 тыс. военнослужащих и 2,1 тыс. единиц вооружения были задействованы для обеспечения безопасности ЧМ-2018 - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]