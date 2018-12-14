Замглавы Минобороны РФ Фомин рассказал военным атташе об эффективности Коллективных сил ОДКБ

Результаты совместных учений стран ОДКБ свидетельствуют о способности Коллективных сил государств договора эффективно противостоять внешней агрессии, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Результаты наших учений показывают, что созданные Коллективные силы ОДКБ способны эффективно противостоять внешней агрессии и обеспечить военную безопасность стран-союзниц", - сказал А.Фомин в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе, подводя итоги международной деятельности Минобороны в этом году.
Он рассказал, что в рамках ОДКБ основные усилия направлены на совершенствование войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведение их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств - членов организации.
Замминистра сообщил, что в этом году в России прошли совместные учения миротворческих сил "Нерушимое братство-2018", в которых в качестве наблюдателей приняли участие представители ООН, ОБСЕ и МККК.
Он также назвал учения разведывательных подразделений "Поиск-2018" в Казахстане, коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2018" и антитеррористические учения силовых структур государств - участников СНГ "Иссык-куль-Антитеррор - 2018" в Киргизии.
"В отличие от учений НАТО, учения ОДКБ не направлены против какого-либо государства и носят, как правило, антитеррористический характер", - подчеркнул замглавы военного ведомства.
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