Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2018г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2018 года составили 47 млрд 368,8 млн манатов, что на 9,2% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-ноября 2018 года составила 2,3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за 11 месяцев увеличились на 8,2% - до 4 тыс. 825,3 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 43 млрд 433,3 млн манатов, что на 9,6% выше показателя января-ноября 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков