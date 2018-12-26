Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир

Третий комплекс социального жилья, который будет возведен Государственным агентством жилищного строительства (MIDA), будет состоять из 40 домов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в закладке фундамента, нового жилого комплекса общей площадью 15,4 га в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Из 40 домов в ЖК 22 будут девятиэтажными, 18 –двенадцатиэтажными. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных.

Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.

Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.

Первый жилищный комплекс соцжилья также построен в Ясамальском районе Баку. Комплекс, открытие которого состоялось 26 декабря, общей площадью 11,6 гектара состоит из 29 многоквартирных жилых зданий, 17 из них - двухблочные и девятиэтажные, еще 12 - одноблочные и 12-этажные.

В пос. Говсан на площади в 20 га строится второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные. В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные.

Б.Рустамбеков