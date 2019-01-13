Путешествия по России и за рубеж в 2019 году стали дороже для россиян

Отдых в России и за рубежом с 1 января 2019 года подорожал из-за роста НДС и цен на топливо, а также ослабления рубля, цены выросли и на организованные туры, и на отдельные услуги в сфере туризма, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители турбизнеса.

С 1 января 2019 года в России вырос налог на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Поскольку НДС заложен в цены почти всех товаров и услуг, в этом году они значительно подорожали.

По оценке ЦБ РФ, за 2018 год реальный курс рубля к доллару США снизился на 10,8%, к евро - на 6,9%. Кроме того, с нового года цены на бензин и дизельное топливо в стране повысились на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб., до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно.

Насколько подорожали турпакеты

По словам исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, на стоимость турпакета влияет множество факторов, таких, как стоимость топлива, курс валют, ценовая политика отельеров, тот же НДС. "По выездным направлениям в среднем стоимость тура выросла на 15-20% по сравнению с 2018 годом. Причинами стали ослабление рубля и повышение стоимости отелей на некоторых направлениях. НДС тоже оказал влияние, но не так сильно, как другие факторы", - рассказал он.

С.Толчин добавил, что цены вырастут и на турпакеты по России. "Рост будет не такой существенный, как на зарубежные поездки, он колеблется в пределах 5-10%, и на него повлияли такие факторы как резкое подорожание топлива, уровень инфляции и повышение НДС", - отметил он.

Эксперт объяснил, что в состав турпакета входит, как правило, перевозка, питание, размещение, которыми занимаются контрагенты. А поскольку они являются плательщиками НДС, то турпакет будет дороже, чем в прошлом году.

В компании Anex Tour также сообщили, что цены на турпакеты выросли. По данным туроператора, это связано в первую очередь с колебанием курса валют, уровнем спроса и сезонностью. "На данный момент мы не отмечаем влияния НДС на стоимость турпакета", - отметила представитель компании Алена Хитрова. Минимальная стоимость тура по России у туроператора в 2019 году составляет 22 тыс. рублей на человека, а на таких популярных у туристов направлениях, как Таиланд и Доминикана - 41 и 57 тыс. рублей соответственно.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, цены на турпакеты по России вырастут не более, чем на 10% в зависимости от сезона. При этом туры за границу в валюте подорожали на 5-10%.

"Я назову рост цен в валюте, потому что не могу спрогнозировать курс рубля. Туры в Грецию подорожали на 5-7%, а в Турцию - на 7-10%. Это два главных рынка для европейской части России, за Уралом и в Сибири наиболее популярными у туристов являются Китай, Таиланд и Вьетнам. На эти направления цена в валюте выросла на 5-7%", - рассказал эксперт.

Цены на авиабилеты тоже выросли

В онлайн-тревел агентстве Kupibilet.ru сообщили, что цены на авиабилеты уже выросли на 20-30% в зависимости от направления из-за роста стоимости топлива. "Средняя стоимость авиабилетов по России "туда-обратно" с вылетом в январе-марте выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а билеты на международные рейсы за тот же период подорожали в среднем на 27%", - заключили в компании.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, из-за роста цен на топливо, валютных колебаний и повышения НДС авиабилеты после Нового года подорожали как на российских, так и на зарубежных направлениях. "Средняя цена билетов по России выросла на 5,5%, до 6,8 тыс. рублей. Авиабилеты в Турцию подорожали на 8%, до 12,9 тыс. руб., во Францию - на 7%, до 17,8 тыс. рублей. На 2% выросли цены на авиабилеты в Таиланд, Израиль и Чехию", - рассказал PR-директор компании Янис Дзенис.

В то же время, он подчеркнул, что в некоторые страны билеты, наоборот, подешевели. "Авиабилеты в Италию стали дешевле на 14% (средняя цена - 13,2 тыс. рублей), в Германию - на 8,5% (средний чек составит13,3 тыс. рублей), в Армению - на 8% (до 6,9 тыс. рублей).

А.Мкртчян подчеркнул, что на авиатопливо приходится до 30% стоимости авиабилета. "Если цена на керосин будет в течение года дальше расти, то к декабрю, по моим прогнозам билеты могут подорожать еще на 25% по сравнению с декабрем 2018 года", - заключил он.