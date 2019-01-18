Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Происшествия 18.01.2019 23:50

Найдено тело третьего летчика с потерпевших аварию Су-34 - Минобороны РФ

Военные сообщили об обнаружении третьего летчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке бомбардировщиков Су-34 - он погиб.

"В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что один из летчиков - штурман в ходе поисковой операции был спасен, тело второго было обнаружено без признаков жизни.

В пятницу российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.

Военные сообщили, что Су-34 были без боекомплекта.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).

Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Су-34 применялся российскими военными в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, АВАРИЯ, ТЕЛО


Похожие новости


Трехлетний ребенок умер в самолете по пути из Москвы в Душанбе Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М Авиадебошир, угрожавший взорвать самолет, задержан в аэропорту Новосибирска - источник Песков: гибели Ил-20 в Сирии действительно предшествовала цепь случайностей, но ее формированию способствовали действия израильских пилотов Взрыва на борту самолета Качиньского быть не могло - СКР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]