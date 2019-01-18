Найдено тело третьего летчика с потерпевших аварию Су-34 - Минобороны РФ

Военные сообщили об обнаружении третьего летчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке бомбардировщиков Су-34 - он погиб.
"В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что один из летчиков - штурман в ходе поисковой операции был спасен, тело второго было обнаружено без признаков жизни.
В пятницу российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.
Военные сообщили, что Су-34 были без боекомплекта.
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).
Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.
Су-34 применялся российскими военными в Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»