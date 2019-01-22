Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0256 GBR   2.1875 TRY   0.3193

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв 10°

Транспорт и связь 22.01.2019 16:16

Азербайджан увеличил в 2018г производство автомобилей в 32 раза за счет ввода в строй завода Азермаш

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2018 году увеличилось в 32,4 раза, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В 2018 году в Азербайджане было произведено 969 автомобилей. Резкое увеличение производства легковых автомобилей объясняется вводом в эксплуатацию нового автомобильного завода «Азермаш» в Нефтчале.

В тоже время в 2018 году на 8,3% - до 1,303 тыс. сократилось производство тракторов различного назначения.

Ранее со ссылкой на директора завода Эмина Ахундова сообщалось, что «Азермаш» в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод действует в Нефтчалинском промышленном квартале.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Производство легковых автомобилей в Азербайджане к 2023г достигнет 7 тыс. единиц Завод Азермаш в 2018г произведет 1,5 тыс. автомобилей, к 2021г доведет производство до 5 тыс. единиц Tesla уже во второй раз приостановила производство Model 3 Iran Khodro планирует выпускать в Белоруссии автомобили Dena Азербайджан на 89% сократил производство легковых автомобилей, увеличив на 37,5% производство тракторов Changan Ford запустила пятый завод в Китае

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]