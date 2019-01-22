Азербайджан увеличил в 2018г производство автомобилей в 32 раза за счет ввода в строй завода Азермаш

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2018 году увеличилось в 32,4 раза, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В 2018 году в Азербайджане было произведено 969 автомобилей. Резкое увеличение производства легковых автомобилей объясняется вводом в эксплуатацию нового автомобильного завода «Азермаш» в Нефтчале.
В тоже время в 2018 году на 8,3% - до 1,303 тыс. сократилось производство тракторов различного назначения.
Ранее со ссылкой на директора завода Эмина Ахундова сообщалось, что «Азермаш» в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей. Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.
Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.
Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод действует в Нефтчалинском промышленном квартале.
Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»