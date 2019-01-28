Медведев указал на возможности снижения ипотечных ставок

Правительству нужно обсудить возможность снижения ставок благодаря рынку ипотечных облигаций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По оценке Минстроя, рынок ипотечных облигаций с поручительством нашей компании Дом.РФ может обеспечить дальнейшее снижение ставок. Во всяком случае это нужно обсудить", - сказал Д.Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он рассказал, что в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" отрасль ожидают серьёзные изменения.

"Она (отрасль) перейдёт на новую схему финансирования, проектную схему. Чтобы защитить интересы людей, которые покупают новые квартиры, новые дома", - сказал Д.Медведев.

По его словам, ряд мероприятий в рамках нацпроекта уже стартовал.

Так сформированы паспорта нацпроекта и федеральных проектов, которые вошли в него.

Кроме того, принимаются меры для снижения риска для дольщиков.

Д.Медведев заметил, что необходимо внедрять в отрасль самые передовые технологии и отказываться от устаревших решений в строительстве.